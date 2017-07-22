بالفيديو.. مقتل مواطن سعودي في تركيا

قتل مواطن سعودي أثناء قيامه برحلة ترفيهية في تركيا بعد سقوطه من منحدر جبلي واصطدامه بمجموعة من الأشجار.

وبحسب ما تناقلته عدد من الصحف المحلية السعودية فإن المواطن يدعى سعود بن حسن الحازمي، وهو معلم بإحدى المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

وقالت المصادر أن الشاب لقى مصرعه الخميس الماضي في حادث على دراجة نارية بمنطقة أوزنجول التركية؛ إثر سقوطه من منحدرات جبلية واصطدامه بمجموعة أشجار كثيفة.

ومن جانبها أكدت السفارة السعودية في تركيا الحادث، وشددت على أنها تعمل على اتخاذا الاجراءت العالجلة لسرعة نقل الجثمان إلى السعودية، ومعه أسرته.