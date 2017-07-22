طائرات الجيش السوري تهاجم مواقع "داعش" شرقي الرقة

نفذت طائرات حربية سورية اليوم السبت، 22 يوليو/تموز، ضربات ضد تنظيم "داعش الإرهابي" في منطقة ريفية شرقي محافظة الرقة وقرب حدود المحافظة مع دير الزور.

© Sputnik. nezar mihoub الجيش السوري يدمر مقر قيادة واتصال لـ"داعش" في ريف حمص الشرقي

وقالت وكالة رويترز، نقلاً عن التلفزيون السوري، قال إن مصدر عسكري سوري، ذكر أن طائرات حربية سورية نفذت ضربات ضد تنظيم "داعش الإرهابي" في منطقة ريفية شرقي محافظة الرقة وقرب حدود المحافظة مع دير الزور.

وأضاف المصدر العسكري، أن الهجوم دمر "عدة مقرات وسيارات وقضي على العديد من إرهابيي تنظيم "داعش الإرهابي" في معدان وبئر السبخاوي بريف الرقة".

وقالت الوكالة، إن هذه هي المرة الأولى منذ أسابيع التي ينفذ فيها الجيش السوري هجوماً في هذه المنطقة القريبة من المكان الذي تتمركز فيه القوات المدعومة من الولايات المتحدة والمناهضة لتنظيم "داعش الإرهابي".