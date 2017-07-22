بن زايد يفاجئ الحضور في قاعدة محمد نجيب بهذا التصرف (فيديو)

آثارت العروض الجوية، التي أدتها القوات الجوية المصرية، في سماء قاعدة محمد نجيب العسكرية، إعجاب الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

© AP Photo/ STR السيسي يفتتح بحضور ولي عهد أبوظبي قاعدة محمد نجيب العسكرية شمال غربي مصر

والتقطت كاميرات التصوير، خلال حفل افتتاح القاعدة العسكرية، اليوم السبت، 22 يوليو/تموز، الأمير محمد بن زايد، وهو يقوم بتصوير العرض العسكري للقوات الجوية بهاتفه المحمول، وكذلك أمراء الدول العربية

وافتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قاعدة محمد نجيب العسكرية اليوم، وسط حضور عربي من أمراء الدول العربية وسفراء عدد من دول المنطقة والعالم.