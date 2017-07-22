ضبط عجلة مفخخة غرب الرمادي من قبل أفواج الشرطة حماية الطرق الخارجية واعتقال سائقها

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا ً عن مصدر أمني، اليوم السبت 22 يوليو/تموز، بأن القوات الأمنية ضبطت سيارة مفخخة يقودها إرهابي في غرب مركز محافظة الأنبار، غربي البلاد.