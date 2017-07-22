حزب الله يسيطر على تلة استراتيجية وأعلام بيضاء ترفرف في مواقع الإرهابيين

أعلنت مصادر إعلامية لبنانية، ان حزب الله استطاع بعد ضربات متتالية لمواقع التنظيمات الإرهابية في جرود عرسال من السيطرة على تلة العلم التي تعد من أهم التلال المشرفة في المنطقة.

© REUTERS/ REUTERS TV صاروخ جديد يطلقه حزب الله ضد الإرهابيين (فيديو)

وذكر الإعلام الحربي التابع لحزب الله، أن المقاومة اللبنانية استطاعت السيطرة على أهم تلة في جرود عرسال والتي تعد مركزا استراتيجيا في المنطقة كونها تشرف على جميع الهضبات، وأضاف مصدر عسكري مقرب من الحزب أن التلة تشرف على معقل زعيم الإرهابيين في جرود عرسال أبو مالك التلي.

وكما تمكن الحزب خلال معارك تقدمه في جرود عرسال من تدمير أليات عسكرية تابعة لإرهابيي جبهة النصرة على على طريق وادي حميد قرب مبنى الدعم اللوجستي والعسكري.

كما أفاد الاعلام الحربي التابع لحزب الله أن مجموعات مسلحة إرهابية رفعت رايات بيضاء في منطقة عقاب الدب بالقرب من وادي الخيل بجرد عرسال في اشارة منها للاستسلام.