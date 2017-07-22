الجيش السوري يعلن وقف الأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق بدءا من اليوم.

وقالت القيادة العامة للجيش، في بيان "يبدأ وقف للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية اعتباراً من الساعة 00ر12 ظهر اليوم السبت 22 – 7 – 2017"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"

وأكدت القيادة العامة للجيش، في بيانها، أنه "سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق".

يأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية، أن قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا، أبرمت بوساطة مصرية، اليوم السبت، 22 يوليو/تموز، اتفاق ضبط عمل منطقة "تخفيف التصعيد" في الغوطة الشرقية في ريف العاصمة السورية دمشق.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أن الجانبين قررا بموجب الاتفاق المبرم تسيير أول قافلة إنسانية إلى المنطقة المذكورة وإخراج أول دفعة من المصابين والجرحى اعتبارا من الـ22 من يوليو/تموز الجاري.

وورد في بيان وزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد: "لقد رسم الاتفاق المبرم اليوم حدود منطقة وقف التصعيد في الغوطة الشرقية، وحددت مواقع انتشار قوات الفصل والرقابة في الغوطة وصلاحياتها، كما رسمت خطوط إيصال المساعدات الإنسانية وممرات عبور المدنيين".