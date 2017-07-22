ماذا طلب محمد بن سلمان من السودان

وقال وزير الخارجية السوداني، إن واشنطن تعهدت بإكمال رفع العقوبات بعد ثلاثة أشهر، إذا استمر تعاون البلدين بوتيرة واحدة في المسارات المتفق عليها. ورحب بما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن بلاده، وقال في هذا الشأن:"بعد عشرين عاما يأتي تقرير واضح جدا من الخارجية الأمريكية، يؤكد تعاون السودان في مكافحة الإرهاب".
ووصف المسؤول السوداني، ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية بأنه بمثابة "صك براءة، يعني تعامل دول العالم مع السودان مباشرة وفقا لشهادة المؤسسات الأمريكية".
وصرّح رئيس الدبلوماسية السودانية في تصريح بمطار الخرطوم عقب عودة الرئيس السوداني عمر البشير من رحلته الخليجية، بأن المسؤول الأمريكي عبّر عن رغبة واشنطن في إقامة "علاقات إيجابية" مع السودان، مشيرا إلى أنه نقل هو الآخر رغبة الخرطوم في إقامة علاقات طبيعية مع أهم وأكبر دولة في العالم.
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