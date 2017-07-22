الجزائر تدين الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتدعو المجتمع الدولي إلى وقفها

أدانت الجزائر، الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بمحيط المسجد الأقصى أمس الجمعة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حد لتلك الأعمال الإسرائيلية التي وصفتها بـ "الإجرامية".

© AP Photo/ Mahmoud Illean يوم غضب ونفير عام في فلسطين نصرة للقدس والأقصى

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، في بيان، اليوم السبت، إن "الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة من عمليات قتل واعتقال ضد المصلين الفلسطينيين بمحيط المسجد الأقصى المبارك المرتكبة من قبل قوات الاحتلال في حق الفلسطينيين وحرمانهم من حرية ممارسة الشعائر الدينية، هي جرائم إرهابية شنعاء ندينها بأشد العبارات".

وعبر الشريف، عن تضامن الجزائر الكامل مع فلسطين قيادة وشعبا، مجددا موقف بلاده، "الداعم للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة لاسترجاع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ودعا الناطق باسم الخارجية الجزائرية المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل والفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته ووضع حد لهذه الأعمال الإجرامية المتصاعدة التي يتعرض لها يوميا الشعب الفلسطيني الأعزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".