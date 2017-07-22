مواجهات حية بين حزب الله وجبهة النصرة (فيديو)

نشر الإعلام الحربي التابع لـ "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو أظهر المواجهات الحية التي دارت بين عناصره والتنظيم "جبهة النصرة على مرتفع ضهر الهوة في جرود عرسال اللبنانية المحاذية للحدود السورية.

وأظهر المقطع عناصر من حزب الله وهم يتقدمون نحو مواقع تابعة لجبهة النصرة المتواجدة على مرتفع ضهر الهوة في جرود عرسال.

ويتميز هذا المرتفع بارتفاعه الشاهق والذي يعتبر موقعا استراتيجيا يكشف المنطقة الغربية لجرود عرسال، وذكرت المصادر العسكرية أن المرتفع مهم واستراتيجي بالنسبة لحزب الله الذي استطاع بعد ساعات من المعارك الشضرية من السيطرة على المرتفع الذي يشرف على 6 معبر رئيسية وهي معبر وادي الخيل، معبر وادي العويني، معبر وادي ابو زنوبه، معبر وادي المعيصدة، معبر جوار الشيخ ومعبر وادي الريحان.

وبذلك نجح حزب الله أن يسيطر على نقاط استراتيجية وحساسة في جرود عرسال.

ورفع عناصر الحزب رايات المقاومة ورايات لبنان فوق المرتفع الذي كان تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية لسنوات عدة.