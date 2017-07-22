سفير قطر في روسيا: قادرون الاستمرار بالظرف الحالي حتى تلتزم "دول الحصار" بالقوانين الدولية

قال سفير دولة قطر في روسيا، فهد بن محمد العطية، إنّ لدى بلاده القدرة للاستمرار بالظروف الحالية، أي الحصار المفروض، حتّى تلتزم الدول الأربعة بالقانون والاتفاقات الدولية.

© REUTERS/ HANDOUT أول تعليق خليجي على خطاب أمير قطر

وقال العطية في تصريحات خاصة لسبوتنيك: "طبعاً لا يمكن أن يستمر المرء تحت الحصار إلى الأبد، لكن طالما أن دول الحصار تؤمن أنها تستطيع بطريقة البلطجة دفع أحد الدول إلى الإذعان من دون استخدام الطرق والوسائل الطبيعية، فإننا بالتأكيد لن نسلّم سيادتنا لهم ولن نقبل أي إملاءات من أي أحد. قطر لديها القدرة للاستمرار بالظروف الحالية حتّى تلتزم دول الحصار الأربعة بالقانون الدولي والاتفاقات الدولية".

وقد أكد الأمير القطري سابقا: "رغم المرارة التي أحدثتها هذه الخطوات فإننا نقول رب ضارة نافعة ودفعت الشعب القطري إلى اكتشاف مكان قوته ونزاهته ". وبخصوص حل الأزمة الخليجية أعلن أمير قطر أن بلاده جاهزة للحوار والتوصل إلى تسويات في كل نقاط الخلاف مؤكدا أن قطر منفتحة على الحوار.