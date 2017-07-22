وزير الخارجية الإماراتي: تمنيت أن يكون خطاب تميم مراجعة ودعوة تواصل

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش "تمنيت أن يكون خطاب الشيخ تميم مراجعة ودعوة تواصل".

© AFP 2017/ Fayez Nureldine, Mandel NGAN, Lucas JACKSON خريطة الصراعات والمؤامرات العائلية بين حكام قطر والإمارات والسعودية

ورحبت الإمارات العربية المتحدة أمس الجمعة بقرار قطر تعديل قوانينها لمكافحة الإرهاب في واحد من أول البوادر الإيجابية من جانب الإمارات وثلاث دول عربية أخرى منذ أن فرضت عقوبات على الدوحة الشهر الماضي.

وفي خطوة للتصدي لاتهامات السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر بدعم الإرهاب وضعت الدوحة التي تنفي هذه الاتهامات قواعد لتعريف الإرهاب وتجميد التمويل له.

كما وضعت قوائم وطنية للإرهاب وحددت قواعد إدراج الأفراد والجماعات على تلك القوائم.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على تويتر "المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع قائمة ٥٩ إرهابيا".