الجيش السوري يحطم دفاعات "النصرة" ومجموعات مسلحة ترفع الرايات البيضاء

© AP Photo/ Bassem Mroue مواجهات حية بين حزب الله وجبهة النصرة (فيديو)

وقال مصدر عسكري، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مساء اليوم السبت، إن "وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع المقاومة تتمكن من كسر خط الدفاع الرئيسي على اتجاه جرود فليطة في القلمون الغربي وسط انهيار شامل في دفاعات إرهابيي جبهة النصرة".

وأضاف المصدر إن الجيش والمقاومة كبدا "النصرة"، خسائر كبيرة، لافتاً إلى أن بعض المجموعات رفعت الرايات البيضاء طلباً للاستسلام.

وانطلق الهجوم من محورين باتجاهات متعددة لكل محور، الأول من بلدة فليطة السورية باتجاه مواقع "جبهة النصرة" في جردها في القلمون الغربي والثاني من جرود السلسلة الشرقية للبنان الواقعة جنوب جرد عرسال (المسيطر عليه منذ 2015) باتجاه مرتفعات وتحصينات إرهابيي "النصرة" شمال وشرق جرد عرسال.