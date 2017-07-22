إسرائيل تبحث عن بدائل للبوابات الإلكترونية أمام المسجد الأقصى

أفاد تلفزيون إسرائيل بأن أفراد الشرطة الإسرائيلية سيبدأون الليلة، السبت 22 يوليو/تموز، بعرض بديل عن البوابات الالكترونية التي وضعت على مداخل الاقصى عقب العملية التي جرت في ساحات المسجد الاقصى وأدت الى مقتل جنديين إسرائيليين ووفاة ثلاثة فلسطينيين.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن التلفزيون الإسرائيلي إن الجنود سيبدأون باستخدام الة الفحص اليدوي في التفتيش للدخول الى الاقصى، كبديل للبوابات الإلكترونية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن الجنرال الإسرائيلي يواف موردخاي قوله:

إن كل ما تريده إسرائيل هو التحقق من عدم دخول أسلحة إلى المسجد الأقصى، ولا نريد تغيير أي وضع سياسي أو ديني قائم.