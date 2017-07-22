تسجيل
21:17 22 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    فلسطينيون ملثمون بجانب الإطارات المحترقة خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية فى قرية الخبر بالضفة الغربية بالقرب من رام الله

    أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية: نتنياهو يجر المنطقة لحرب "دينية"

    © REUTERS/ MOHAMAD TOROKMAN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 35 0 0

    تتطور الأوضاع بشكل كبير في الضفة الغربية بعدما أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم السبت 22 يوليو/تموز، بالاختناق جراء إطلاق جنود من الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع خلال قيامهم باقتحام قرية كوبر شمال غرب رام الله.

    البوابات الآلية في البلدة القديمة من القدس، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017
    © AP Photo/ Oded Balilty
    إسرائيل تبحث عن بدائل للبوابات الإلكترونية أمام المسجد الأقصى
    وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، قال في تصريح لـ"سبوتنيك": كان بالأمس اجتماع للقيادة الفلسطينية، وتم الاتفاق على أن سياسة التصعيد لحكومة نتنياهو، ضد الشعب الفلسطيني ومدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، و"التصفيات التي تجري لشبابنا بدم بارد، لم تسمح بكسر إرادة شعبنا الفلسطيني".

     وتابع: تم "نقاش مطول حول ما يمكن اتخاذه من آليات، ضد إجرام وعدوان حكومة الاحتلال".

    وأكد على أن هناك إجماع وطني وشعبي وديني "برفض الدخول من البوابات الإلكترونية التي فرضها الاحتلال أمام المسجد الأقصى".

    وأضاف أنه "تم قطع كل العلاقات مع الاحتلال، سواء "السياسية أو حتى الأمنية والاقتصادية"، في مواجهة سياسة التصعيد والعدوان".

    وأوضح أنه "لا يمكن القبول بوجود لقاءات مع الاحتلال"، وهو يصعد من عدوانه، ويصفي شبابنا، ويقتحم المسجد الأقصى المبارك، ويحاول تهويد المدينة المقدسة، وكل ذلك ينذر بمخاطر كبيرة" على حد قول أبو يوسف.

    وذكر أن القيادة الفلسطينية، أكدت على أهمية "تعزيز الدور العربي والإسلامي ضد تلك المخططات"، و"التوجه لمجلس الأمن الدولي، لإنفاذ قرارته المتعلقة ببطلان ضم وتهويد مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، وسياسة الاستيطان الاستعماري، وآخرها "القرار 2334 الصادر في ديسمبر الماضي عن مجلس الأمن الدولي".

    وعن توقعاته خلال الأيام المقبلة قال أبو يوسف: "نتوقع إمعان حكومة الاحتلال في مواصلة نصب البوابات الإلكترونية، واصرارها على دخول المصلين منها. هي محاولة لفرض سيطرتها الاحتلالية على المسجد الأقصى، وبالتالي لا يمكن القبول بها".

    وأكد على وقوفهم ضد ما أسماه "توجه حكومة الاحتلال لجر المنطقة لحرب".

    وأكد على طلبهم "خروج الاستحقاقات السياسة من يد حكومة نتنياهو"، موضحاً أن "الاستجابة لليمين واليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي، ستبقى نفس السياسات من قبل حكومة نتنياهو"، وهذا الأمر يتطلب تضافر كل الجهود، لوقف "جر المنطقة لحرب دينية".    

    انظر أيضا:

    السعودية تكرم امرأة عراقية مشهورة وتطلق اسمها على أحد شوارعها
    الكلمات الدلالية:
    أخبار فلسطين, المسجد الأقصى, تهويد القدس, جبهة التحرير الفلسطينية, نتنياهو, فلسطين, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    خريجات معهد موسكو للوزارة لداخلية الروسية (باسم ف. ي. كيكوتيا) على الساحة الحمراء بموسكو، روسيا
    الأسبوع في صور
    روسيا تنقذ الشرق الأوسط من نار الولايات المتحدة
    روسيا تنقذ الشرق الأوسط من "نار" الولايات المتحدة
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك