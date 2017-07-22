وزير إماراتي: لا حوار مع قطر قبل أن تغير سياساتها

صرحت الإمارات العربية المتحدة، إحدى أربع دول عربية فرضت عقوبات على قطر، اليوم السبت، إن الدوحة في حاجة لتغيير سياساتها قبل إمكانية إجراء حوار معها.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إنه يرحب بدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للحوار لكن ذلك لن يحدث إلا بعد أن تقدم قطر على إجراء تغييرات. بحسب "رويترز".

© AFP 2017/ Fayez Nureldine, Mandel NGAN, Lucas JACKSON خريطة الصراعات والمؤامرات العائلية بين حكام قطر والإمارات والسعودية

ولم يحدد قرقاش هذه التغييرات لكن الدول الأربع قدمت لقطر قائمة من 13 مطلبا منها المطالبة بإغلاق شبكة تلفزيون الجزيرة وتحجيم العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية.

وقال قرقاش في حسابه على تويتر "الحوار ضروري ومطلوب ولكن عموده المراجعة".

وأضاف "تمنيت أن يكون خطاب الشيخ تميم مبادرة مراجعة ودعوة تواصل.. المواقف باتت معروفة وتكرارها يعمّق الأزمة".

وسوف يزور الرئيس التركي طيب إردوغان، وهو حليف لقطر، كلا من السعودية والكويت وقطر في جولة تستمر يومين تبدأ غدا الأحد بغية التوسط لحل الأزمة.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر وفرضت مقاطعة اقتصادية عليها الشهر الماضي متهمة إياها بتمويل جماعات متطرفة ودعم الإرهاب وهي اتهامات نفتها الدوحة مرارا.