وفاة فلسطيني باشتباكات في الضفة الغربية

قالت مصادر طبية فلسطينية إن فلسطينياً أصيب بجروح في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية اليوم السبت وتوفي متأثراً بجراحه.

وحسب "أ.ف.ب" أضافت المصادر أن عدي نواجعة البالغة من العمر 17 عاماً أصيب برصاصة حية وأصيب بجروح خطيرة في شمال القدس.