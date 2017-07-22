مصر والسويد وفرنسا طلبت اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث التصعيد في القدس

قال دبلوماسي سويدي إن السويد وفرنسا ومصر طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث سبل التعامل مع أعنف تفجر للعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ سنوات.

© REUTERS/ MUSSA ISSA QAWASMA مجلس الأمن يجتمع الاثنين لبحث العنف في القدس

وحسب "رويترز" قال كارل سكو مندوب السويد لدى مجلس الأمن على تويتر "السويد وفرنسا ومصر تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يناقش بشكل عاجل كيف يمكن دعم النداءات التي تطالب بخفض التصعيد في القدس".