الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على مصافي نفط في السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيون، اليوم السبت، إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على منشآت نفطية في محافظة ينبع بالمملكة العربية السعودية.

© AFP 2017/ Fayez Nureldine, Mandel NGAN, Lucas JACKSON خريطة الصراعات والمؤامرات العائلية بين حكام قطر والإمارات والسعودية

صنعاء — سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن القوة الصاروخية التابعة لهم أطلقت مساء السبت 22 يوليو/تموز، صاروخا باليستيا نوع "بركان 2" بعيد المدى المطور من صاروخ سكود الروسي الصنع على مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع على ساحل البحر الأحمر.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، وألحق خسائر، بينما لم يصدر تأكيد من الجانب السعودي بعد.

جدير بالذكر، أن مسلحي جماعة "أنصار الله" سبق لهم أن أطلقوا في يوم 19 مايو/أيار الماضي، صاروخا باليستيا بعيد المدى نوع "بركان 2" على العاصمة السعودية الرياض عشية وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى المملكة.