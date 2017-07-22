نتنياهو يصف قاتل المستوطنين بـ"الحيوان الآدمي"

وكان شاب فلسطيني يدعى عمر عبد الجليل العبد قد نفذ عملية طعن داخل مستوطنة حلميش شمال مدينة رام الله أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابته بجروح متوسطة. وقالت السلطات الإسرائيلية مساء اليوم إنها نقلت المنفذ من المستشفى إلى الحبس في منشأة أمنية بعد تماثله للشفاء.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الشاب المُنفذ عمر العبد سيخضع للتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
واعتقل الجيش الإسرائيلي شقيق منفذ العملية من منزلهما في مسقط رأسهما بقرية كوبر شمال مدينة رام الله، وبعد أن حاصرت قوى كبيرة من الجيش الإسرائيلي بمشاركة جهاز الأمن العام والقوات الخاصة منزلهما وقامت بعمليات تفتيش واسعة في المكان.
كما قامت الفرقة الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي بمسح هندسي لمنزل المنفذ داخل قرية كوبر شمال رام الله تمهيدا لهدمه في الأيام والأسابيع المقبلة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)