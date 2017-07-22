نتنياهو يصف قاتل المستوطنين بـ"الحيوان الآدمي"

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعقيباً على مقتل ثلاثة مستوطنين ليلة أمس الجمعة في عملية طعن نفذها فلسطيني، أن قوات الأمن الإسرائيلية تعمل كل ما بوسعها للحفاظ على الأمن، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

© REUTERS/ MOHAMAD TOROKMAN وفاة فلسطيني باشتباكات في الضفة الغربية

القدس — سبوتنيك. وأعرب نتنياهو في بيان، صدر عن مكتبه، عن حزنه العميق على مقتل المستوطنين الثلاثة، وأضاف: "هذه هي عملية إرهابية نفذها حيوان آدمي تم تحريضه بكراهية لا نهاية لها".

وكان شاب فلسطيني يدعى عمر عبد الجليل العبد قد نفذ عملية طعن داخل مستوطنة حلميش شمال مدينة رام الله أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابته بجروح متوسطة. وقالت السلطات الإسرائيلية مساء اليوم إنها نقلت المنفذ من المستشفى إلى الحبس في منشأة أمنية بعد تماثله للشفاء.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الشاب المُنفذ عمر العبد سيخضع للتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

واعتقل الجيش الإسرائيلي شقيق منفذ العملية من منزلهما في مسقط رأسهما بقرية كوبر شمال مدينة رام الله، وبعد أن حاصرت قوى كبيرة من الجيش الإسرائيلي بمشاركة جهاز الأمن العام والقوات الخاصة منزلهما وقامت بعمليات تفتيش واسعة في المكان.

كما قامت الفرقة الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي بمسح هندسي لمنزل المنفذ داخل قرية كوبر شمال رام الله تمهيدا لهدمه في الأيام والأسابيع المقبلة.