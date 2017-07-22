كويكب من المجموعة الشمسية باسم باحثة سعودية

أفادت صحيفة "عكاظ"، اليوم الأربعاء، بأن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قامت بإطلاق اسم باحثة من السعودية على أحد الكويكبات.

وحصلت الموهوبة فاطمة بنت عبد المنعم الشيخ على المركز الثاني في مجال علم النبات بمسابقة "إنتل" الدولية للعلوم والهندسة للعام 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك تقديرا لبحثها العلمي.

وقالت الشيخ البالغة من العمر 19 عاما إن هدف بحثها هو حل مشكلة الأعشاب الطفيلية الجذرية التي تسبب أضرارا للحقول الزراعية.

وأضافت الشيخ أنها تستعد للدراسة في جامعة براون الأمريكية العريقة. وقد حصل بحثها على عدة جوائز منها المركز الثالث في الأولمبياد الوطنية للإبداع العلمي، والميدالية الفضية في مسابقة آيسويب الدولية، والمركز الثاني في مسابقة "إنتل" للعلوم والهندسة العام الماضي ،2016 وجائزة خاصة من شركة مونسانتو للابتكار والاستدامة في مجال علم النبات، وتكريم من وكالة "ناسا" بتسمية كويكب على اسمها.