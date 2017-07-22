السعودية تنفي إصابة مصافي نفط بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون

قال المتحدث الإعلامي في الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبد الرحمن العبد القادر، إن الانفجار الذي وقع في مصفاة للنفط سسبه حرارة الطقس.

© AFP 2017/ Abdullah Al-Qadry الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على مصافي نفط في السعودية

وحسب موقع قناة "الإخبارية" السعودية العبد القادر أنه "عند الساعة التاسعة واثنين وعشرين دقيقة مساء، ونتيجة لحرارة الطقس، تعرض أحد المحولات الكهربائية التابعة لبوابة مصفاة سامرف بينبع للاحتراق، ولَم يسفر الاحتراق عن أية خسائر بشرية أو تشغيلية".

وأضاف أن العمل في المصفاة مستمر ولم يتأثر بما حدث.

كانت جماعة "أنصار الله" الحوثيون، قد أعلنت اليوم السبت، إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على منشآت نفطية في محافظة ينبع بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن القوة الصاروخية التابعة لهم أطلقت مساء السبت 22 يوليو/تموز، صاروخا باليستيا نوع "بركان 2" بعيد المدى المطور من صاروخ سكود الروسي الصنع على مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع على ساحل البحر الأحمر.