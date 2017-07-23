حفتر والسراج في ضيافة ماكرون

وافق القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، على تلبية دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لعقد قمة ليبية في باريس، حسبما ذكر مصدر مقرب من القيادة العامة للجيش الليبي، لوكالة "سبوتنيك".

هل تنجح باريس في إحياء الوساطة الإماراتية بين حفتر والسراج؟ وكشفت مصادر إعلامية ايطالية عن دعوة الرئيس الفرنسي لكل من المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لعقد قمة ليبية في باريس يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة.





وكان القائد الاعلى للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، قد التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في أيار/مايو الماضي، ولم يتم خلال الاجتماع التوصل إلى أي اتفاقات بشأن تسوية الأزمة في ليبيا.