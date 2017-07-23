البنتاغون: السلطات السورية لم تستخدم الأسلحة الكيميائية بعد ضربة أمريكا لمطار الشعيرات

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الاميركية، الجنرال جوزيف دانفورد، أن السلطات السورية لم تستخدم السلاح الكيميائي بعد الضربة الصاروخية الأميركية على مطار الشعيرات العسكري السوري في نيسان/أبريل الماضي.

وأكد الجنرال خلال منتدى أمني بمعهد اسبن، إن "الأسد تلقى إشارة في نسان/أبريل إلى أنه ستكون هناك عواقب في حال استخدم الأسلحة الكيميائية ضد مواطنيه. وقد مر الوقت، وهو لم يستخدمه منذ ذلك الحين".