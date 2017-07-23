الإذاعة الإسرائيلية: إطلاق صاروخان من غزة تجاه مستوطنات قريبة

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه سمع صوت دوي انفجارين وقعا في مستوطنة يد مردخاى المحاذية لشمال قطاع غزة.

وأشارت الإذاعة إلى أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة فجر اليوم، فيما لم تؤكد أي أطراف فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق أي صواريخ لاستهداف تلك المستوطنات.

ولم تنشر أي صور عن الأهداف التي أصابتها.



