صالح يدعو أنصاره وأنصار الله لمواصلة القتال (فيديو)

أكد الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، أنه سيقدم كل المستلزمات لمن وصفهم بالمجاهدين من أنصاره وأنصار جماعة أنصار الله "الحوثي"، داعياً إلى الاستعداد لمواصلة القتال ومواجهة ما سماه "العدوان السعودي".

© Sputnik. Alexei Drujenin علي عبد الله صالح: تسليم ميناء الحديدة أبعد من عين الشمس

وظهر، صالح، في أحد معسكرات التدريب جنوب صنعاء رفقة رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، وهو يتحدث إلى المقاتلين، موجهاً لهم التحية على الصمود وواعداً إياهم بسعي حكومته وحلفائه إلى منحهم كافة المعدات والأسلحة المتطورة، وذلك وفقاً لمشاهد بثتها قناة اليمن اليوم.

وتفقد الرئيس اليمني السابق، وصالح الصماد، برفقة نجل شقيقه العميد، طارق محمد عبدالله صالح، معسكرات التدريب الخاصة في سنحان جنوبي العاصمة صنعاء، وأوضح أن، طارق محمد صالح، سيعقد دورة لعدة أيام في الإخفاء والتمويه للمقاتلين وتعزيز جميع الجبهات بهم.

من جانب آخر، دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى}صالح الصماد، إلى "مواجهة التحدي بالتحدي، وعدم السماع لمن يحاول زعزعة الوحدة الداخلية بين الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام"، مشيراً إلى أن هذا التجمع بداية لتصعيد جديد ضد ما وصفه "بالعدوان السعودي".