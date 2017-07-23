وزير سعودي: هذه أسباب تأسيس جهاز أمن الدولة

وأضاف أنه سيختصر أيضاً الكثير من الإجراءات الروتينية في اتخاذ القرار وسرعة ردة الفعل بحزم وعزم تجاه أي نوايا عدوانية ضد الوطن، كما أنه سيسهل تفرغه وتخصصه في التواصل مع الجهات ذات العلاقة على المستوى الدولي والإقليمي، والعمل على تطوير أدواته، ورفع كفاءته لضمان الدقة في التنفيذ والمتابعة.
وأكد الوزير السعودي، أن القرار سيجعل أيضاً وزارة الداخلية "أكثر تفرغا وتركيزاً لتقديم الخدمات المدنية للمجتمع، مضيفاً أن كل ذلك سيوفر عشرات المليارات من ميزانية الدولة نتيجة رفع كفاءة العمل وترشيد النفقات وحسن استغلالها.
أنشأت #السعودية #جهاز_أمن_الدولة لتقدم قطاعات #الداخلية خدمات أفضل، وللتركيز على مكافحة الإرهاب، ولتحقيق عوائد اقتصادية أكبر pic.twitter.com/5HZ66Noi3D— إنفوجرافيك السعودية (@Infographic_ksa) July 22, 2017
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