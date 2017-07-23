أردوغان: تقع على عاتق السعودية مسؤولية أكبر من باقي الدول من أجل حل أزمة الخليج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المملكة العربية السعودية تقع على عاتقها مسؤولية أكبر من باقي الدول من أجل حل الأزمة الخليجية.

© REUTERS/ MURAD SEZER هذا ما جعل أردوغان يشن حملة لإنقاذ قطر من المقاطعة العربية

وقال، أردوغان، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأحد 23 يوليو/ تموز، قبل توجه إلى الخليج، إن المحطة الأولى في جولته الخليجية، هي السعودية التي تحولت علاقتها بتركيا إلى علاقة استراتيجية في كل المجالات، وذلك وفقاً لقناة TRT التركية.

وتابع أردوغان: "سأتباحث مع الجانب السعودي في قضايا بينها الملف السوري ونحن عازمون على مواصلة تعزيز العلاقات مع المملكة".

وبالنسبة لقطر، قال الرئيس التركي، إن العلاقات التركية القطرية تطورت في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن الدولتين استطعتا أن تؤسس لجنة عليا للتعاون.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، جولة للسعودية والكويت وقطر، تستغرق يومين، يسعى من خلالها للعب دور الوسيط لحل أزمة العلاقات الخليجية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر وفرضت عقوبات عليها الشهر الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب وهي اتهامات تنفيها الدوحة.