سفير قطر بموسكو: روسيا على استعداد أن تأتي للخليج لدعم أي جهود لحل الأزمة

قال السفير القطري في موسكو، فهد بن محمد العطية، إن روسيا على استعداد لدعم أي جهود للحل السريع للأزمة الخليجية في حال الضرورة، مؤكداً أن موسكو قالت بوضوح إن الأزمة بين الدوحة والدول المقاطعة يجب أن تحل من خلال مائدة الحوار.

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وقال السفير القطري، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "روسيا قالتها بوضوح شديد منذ البداية وحتى اللحظة الحالية إن مثل هذه التحركات تحتاج أن تحل من خلال مائدة الحوار، وإذا دعت الحاجة، فإن روسيا على استعداد أن تأتي لدعم أي جهود للحل السريع".

وأشار، إلى أن أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، "شكر روسيا خلال خطبته، على المواقف البناءة التي اتخذتها روسيا خلال هذا النزاع".

وتابع قائلا: "أقصد أن جلالته أشار ماذا الذي تفعله دول الحصار الأربع فعليا؟ إنهم يدورون حول العالم لمحاولة دفع الدول الأخرى لتبني موقف مضاد لقطر، إما لتخفيض تمثيلهم السياسي أو حتى أبعد من ذلك دفعهم لتبني نفس مواقفهم".

وأضاف أن "معظم الدول رفضت مثل هذه المحاولات من دول الحصار الأربع، ليس ذلك فقط، بل أيضا طالبتهم في تصريح واضح بعدم التصعيد، والذهاب إلى مائدة الحوار، روسيا كانت واحدة من هذه الدول، وبصفتها عضو دائم في مجلس الأمن، وواحدة من الدول المؤسسة لنظام الأمم المتحدة ككل، كانت على مدى السنوات حامية للمبادئ الرئيسة، مثل في عدم التدخل والسيادة وعدم تغيير الأنظمة، وكل شيء تفعله دول الحصار حاليا هو ذاك النوع من الانتهاكات الذي تحاول روسيا منعه".