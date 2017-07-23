مصدر دبلوماسي: محادثات بين حفتر والسراج في باريس الثلاثاء المقبل

يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي المشير، خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، الثلاثاء المقبل في باريس لإجراء محادثات مع فرنسا حول اتفاق لحل الأزمة في البلاد.

وقال مصدر دلوماسي، لوكالة فرانس برس، اليوم الأحد، 23 يوليو/تموز، "نعرف أن حفتر موجود بالفعل في باريس، ومن المقرر أن يصل سراج قريباً، ويهدفان إلى لقاء يوم الثلاثاء برعاية فرنسا".

وقد عقد الاثنان محادثات في أبو ظبي في مايو/أيار الماضي، في وقت يأمل الشركاء الغربيون الليبيون في إنهاء القتال بين الفصائل التي هيمنت على ليبيا منذ سقوط العقيد الراحل، معمر القذافي، فى عام 2011.

كما يأمل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في أن تلعب فرنسا دوراً أكبر في جمع الكيانات السياسية في ليبيا على طاولة حوار واحدة.