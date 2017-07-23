يلدريم: ننتظر من إسرائيل الرجوع عن خطأ إغلاق المسجد الأقصى بأسرع وقت

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، إن أنقرة تنتظر من الحكومة الإسرائيلية الرجوع عن خطأ "إغلاق المسجد الأقصى" بأسرع وقت ممكن.

© REUTERS/ Mohammad Hamed الجامعة العربية: القدس خط أحمر وإسرائيل تلعب بالنار

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال، في وقت سابق، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك، قبيل مغاردته إلى السعودية، إنّ المسجد الأقصى يعدّ شرف 1.7 مليار مسلم، وليس الفلسطينيين فقط، ولا يمكن الانتظار من العالم الإسلامي البقاء مكتوف الأيدي حيال القيود المفروضة على الأقصى.

وأوضح أردوغان أنّ "تركيا أبدت استيائها وتنديدها القوي والعلني للقيود الإسرائيلية المفروضة على الأقصى، مشيراً إلى استمرار بلاده العمل من أجل تأسيس السلام في المنطقة، ودعم حقوق وقضية "إخواننا الفلسطينيين ونضالهم العادل من أجل الحرية".

وأضاف في هذا السياق قائلاً "بصفتي الرئيس الدوري لمنظمة التعاون الإسلامي أدعو إسرائيل مرة أخرى إلى التصرف وفقًا للقانون والقيم الإنسانية والأصول المرعية، مشددا على ضرورة ابتعاد إسرائيل عمّا من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة، ومؤكدا على أنّ بلاده تبذل جهودًا مكثفة من أجل إنهاء التوتر القائم في القدس، كي يعود الهدوء من جديد إلى المسجد الأقصى.



