يلدريم: ننتظر من إسرائيل الرجوع عن خطأ إغلاق المسجد الأقصى بأسرع وقت

وأوضح أردوغان أنّ "تركيا أبدت استيائها وتنديدها القوي والعلني للقيود الإسرائيلية المفروضة على الأقصى، مشيراً إلى استمرار بلاده العمل من أجل تأسيس السلام في المنطقة، ودعم حقوق وقضية "إخواننا الفلسطينيين ونضالهم العادل من أجل الحرية".
وأضاف في هذا السياق قائلاً "بصفتي الرئيس الدوري لمنظمة التعاون الإسلامي أدعو إسرائيل مرة أخرى إلى التصرف وفقًا للقانون والقيم الإنسانية والأصول المرعية، مشددا على ضرورة ابتعاد إسرائيل عمّا من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة، ومؤكدا على أنّ بلاده تبذل جهودًا مكثفة من أجل إنهاء التوتر القائم في القدس، كي يعود الهدوء من جديد إلى المسجد الأقصى.
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