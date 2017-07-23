نائب الرئيس العراقي نوري المالكي إلى موسكو لبحث تعزيز العلاقات مع روسيا

غادر نائب الرئيس العراقي نوري المالكي بغداد، اليوم الأحد، على رأس وفد رفيع، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية لإجراء مباحثات تتركز على تعزيز العلاقات الثنائية.

بغداد — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمالكي "غادر نائب رئيس الجمهورية السيد نوري كامل المالكي بغداد اليوم الأحد في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين لبحث تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني ومواجهة الإرهاب الذي يشكل تحديا للعالم أجمع".

ومن المقرر أن تستمر زيارة المالكي إلى روسيا لمدة ثلاثة أيام، حتي يوم 26 تموز/ يوليو الجاري. وتأتي هذه الزيارة بدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو.

كان المالكي قد قال في مقابلة سابقة مع "سبوتنيك" إنه خلال زيارته إلى روسيا، سيلتقي بعدد كبير من المسؤولين، على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

كما أعرب عن رغبته في تفعيل الآفاق الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتدعيم الجيش العراقي بسلاح روسي.

وسيشمل برنامج الزيارة أيضًا وفق تصريحات المالكي الحديث في قضايا استراتيجية على المستوى السياسي ومستوى التسليح، مستوى الطاقة والنفط والتبادل التجاري والاقتصادي.

يذكر أن العراق وروسيا وقعا في شهر شباط/فبراير الماضي، اتفاقيات استراتيجية بمجالات مختلفة تشمل التعاون بمجال التسليح والطاقة، فيما اعتبرت موسكو هذه الاتفاقيات بأنها خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.