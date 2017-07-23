الداخلية الأردنية ترفض طلبا لإقامة احتفالية لحزب سياسي بذكرى تأسيسيه

© flickr.com/ Isriya Paireepairit الأردن: إلغاء إسرائيل إجراءاتها في المسجد الأقصى مفتاح استعادة الهدوء

وقال الأمين العام للحزب محمد عواد الزيود، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد، "اتصل بي صباح هذا اليوم عطوفة محافظ العاصمة ينقل لي تحيات معالي وزير الداخلية ويعلمني باعتذار معاليه لحزب جبهة العمل الإسلامي عن إقامة احتفاليته بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسه".

وأضاف الزيود "الحزب كان قد تقدم بطلب حسب الأصول لإقامة الاحتفال في قصر الثقافة، وقد جرت العادة أن تقيم العديد من الأحزاب الأردنية احتفالاتها ونشاطاتها وإفطاراتها الرمضانية بمقار مؤسسات حكومية وقاعات مملوكة للدولة الأردنية".

وحول قرار المنع، كتب متسائلاً؛ هل هذه الممارسات الحكومية الرسمية تساعد التنمية السياسية الحقيقية، وتمكن الأحزاب من تنفيذ أهدافها وبرامجها المُقرّة من الحكومة؟ معتبراً أن الإجراء الحكومي "يصطدم مع روح الدستور".

يشار على أن حزب جبهة العمل الإسلامي هو الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن، وتأسس عام 1992 بعد موجة الانفتاح الديمقراطي التي عاشها الأردن بعد انتهاء مرحلة الأحكام العرفية عام 1989، بفعل "هبة نيسان".