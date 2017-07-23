العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي العسكري

وقع وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان ونظيره العراقي اللواء عرفان الحيالي، اليوم الأحد 23 يوليو/تموز، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في المجال الدفاعي - العسكري.

© AP Photo/ Jose Luis Magana إيران "تبتلع" المزيد من العراق

وتشتمل مذكرة التفاهم، انطلاقة لنطاق واسع من التعاون الدفاعي العسكري في مختلف المجالات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، وذلك وفقاً لوكالة الجمهورية الإسلامية "أرنا".

كما تشتمل مذكرة التفاهم، تطوير التعاون وتبادل التجارب في محاربة الإرهاب والتطرف، وأمن الحدود والدعم التدريبي واللوجيستي والتقني والعسكري.

وأكد وزيرا الدفاع الإيراني والعراقي، في بيان لهما، تعميق التعاون الدفاعي وتطويره بين البلدين، معربين عن الأمل بأن تكون مذكرة التفاهم هذه انطلاقة نحو تعاون أكثر جدية وعمقا وفاعلية بين الجانبين.