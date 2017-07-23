بالفيديو...الجيش السوري والمقاومة يحرران كامل جرود فليطة السورية

أفاد الإعلام الحربي، اليوم الأحد، أن الجيش السوري وحزب الله تمكنوا من تحرير كامل "جرود فليطة" السورية من إرهابيي "فتح الشام".

وتمكن الجيش السوري وحزب الله ،يوم أمس السبت، بعد معارك ضارية من كسر خط الدفاع الرئيسي على اتجاه جرود فليطة في القلمون الغربي وسط انهيار شامل في دفاعات إرهابيي "فتح الشام" وتكبدها خسائر كبيرة وتلاحق فلولها في المنطقة وبعض المجموعات ترفع الرايات البيضاء طلبا للاستسلام، بحسب ما نقل الإعلام الحربي عن مصدر عسكري.

من جهتها أشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إلى أنه بعد نجاح حزب الله في معركة تنظيف جرود عرسال من الإرهاب والسيطرة على وادي الخيل ومنطقة الكسارات بات تواجد "فتح الشام" الإرهابية محصورا بوادي حميد والملاهي بجرود عرسال.