الموسوي: انتصار سوريا على الإرهاب سيغير الموازين الدولية بعد الإقليمية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة والنائب اللبناني، نواف الموسوي، أن انتصار سوريا على الإرهاب سيغير الموازين الدولية.

وفي كلمة له ألقاها ببلدة الشهابية في جنوب لبنان، اليوم الأحد، أشار الموسوي إلى أن "نهج المقاومة هو النهج الصحيح والصائب لاستعادة الأرض ومواجهة الإرهاب التكفيري معتبرا أن انتصار سوريا على الإرهاب سيغير الموازين الدولية بعد الإقليمية".

وفي إشارة إلى العملية التي يخوضها حزب الله اللبناني للقضاء على الإرهاب في عرسال قال الموسوي: إن المعركة التي يخوضها حزب الله في جرود عرسال معركة وطنية بامتياز لاستعادة الأراضي اللبنانية التي تحتلها المجموعات الإرهابية التكفيرية من "داعش" و"جبهة النصرة" وما إلى ذلك من أسماء.

يشار إلى أن معركة جرود عرسال التي أطلقها حزب الله والجيش اللبناني من جهة لبنان والجيش السوري من جهة سوريا متواصلة وتتقدم لليوم الثالث على التوالي.

وتكبدت المجموعات الإرهابية المسلحة خسائر كبيرة وأعلن الإعلام الحربي في حزب الله أن "حصيلة اليوم الثالث من معركة تحرير جرود عرسال من الإرهابيين 46 قتيلا وعشرات المصابين من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة".