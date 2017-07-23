تسجيل
17:00 23 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    العلم العراقي في مدينة الموصل، العراق 9 يوليو/ تموز 2017

    البغدادي حي "لأسباب شرعية"... تفاصيل مثيرة عن مصير فلول دواعش الموصل

    © REUTERS/ Alaa Al-Marjani
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 19610

    لم يعد الحال كما كان عليه بالنسبة لأعضاء في "التيار السلفي الجهادي" الأردني ممن يناصرون تنظيم "داعش" الإرهابي، كما كان قبل سنوات. وذلك بعد سيطرة الجيش العراقي والحشد الشعبي على مدينة الموصل، أكبر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي.

    حرق صورة البغدادي
    © AFP 2017/ Prakash Singh
    مسؤول أمني كردي: البغدادي ما زال حيا
    إذ لم يكن بمقدور أعضاء التيار السلفي المذكور إلا الحديث عن نشوة النصر، وتكرار شعار التنظيم "باقية وتتمدد".

    ويحمل أعضاء في التيار الذي انقسم بين مؤيد لـ"جبهة النصرة" و"داعش" الطيران والتحالف الدولي مسؤولية "عدم بقاء وتمدد التنظيم في العراق وسوريا، من خلال اتباع سياسة الأرض المحروقة، متوقعين أن "تؤول الرقة إلى ما آلت إليه الموصل في فترة زمنية قد تتجاوز السنة بمعركة لن تكون سهلة". بحسب ما ذكره موقع "عربي21".

    وأشار "عربي 21" إلى أن اجتماعا على مائدة غداء في إحدى القرى التابعة لمدينة الزرقاء، جمع أعضاء في التيار السلفي الجهادي الأسبوع الماضي، بهدف تقديم مراجعة لأخطاء التنظيم والتيار خلال السنوات الماضية، أبرزها "عدم احتواء الانقسام الداخلي بين التيار الجهادي، والاقتتال بين "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش"، معتبرين ذلك من الأخطاء القاتلة.

    واللافت في هذا الاجتماع أن المجتمعين أقروا في الجلسة المغلقة، التي ضمت عددا محدودا من الصحافيين، "بغياب الحكمة وتحكيم الشرع والعقل، واستباحة الدماء المعصومة في هذا الاقتتال، مع "الإقرار بعجزهم عن التأثير ووقف هذا النزاع".

    ونوّه الموقع إلى أن مساعي التيار الجهادي الأردني لرأب الصدع بين "النصرة" و"داعش" عام 2014، بدأت عندما توجه القيادي في التيار سعد الحنيطي إلى سوريا، وفي نيسان/ أبريل 2014 مع أسرته بشكل مفاجئ، حاملا مبادرة إصلاح بين التنظيمين الإرهابيين، إلا أن الرجل فشل في مهمته، لينشق عن "جبهة النصرة" التي انتمى إليها، ويبايع تنظيم "داعش"، لتسفك الدماء بين الطرفين، وتصل المصالحة إلى طريق مسدود.

    وتنتقد القيادات بالتيار السبفي الجهادي، في لغة غير مسبوقة، "تعريض تنظيم داعش الأطفال والنساء في أماكن سيطرتهم إلى الخطر وزجهم في معاركه بسوريا والعراق".

    وفي قراءة لمستقبل "داعش" في سوريا والعراق، توقعت هذه القيادات أن "يخسر التنظيم الإرهابي مدينة الرقة كما خسر الموصل، مع فارق المدة الزمنية"، متوقعين أن "تطول حرب الرقة، مقارنة بمعركة الموصل لأسباب تتعلق باستشراس التنظيم بالدفاع عن "عاصمة الخلافة"، وتحصين المدينة التي توافد لها مقاتلون من العراق".

    رئيس الوزراء العراق الأسبق، نوري المالكي
    YouTube.com
    "سبوتنيك": المالكي يكشف حقيقة تحرير الموصل ودور روسيا في منع المنطقة من الانهيار
    وفي تفسيرهم لسبب اختفاء أعضاء التنظيم في الموصل بعد إعلان القوات العراقية تحرير المدينة بالكامل، قالت هذه القيادات لـ"عربي21" إن

    "ثلث مقاتلي التنظيم قتلوا في المعركة، بينما توجه قسم منهم إلى سوريا، وقسم آخر ذاب بين الناس؛ بسبب طبيعة التنظيم التي تعتمد على الغطاء السكاني لإخفاء الأعداد الحقيقية للمقاتلين".

    ويتوقع قيادي في التيار الجهادي، في حديث لـ"عربي21"، أن "يعود تنظيم داعش بعد خروجه من الرقة إلى الأسلوب الكلاسيكي في العمل المسلح من خلال هجمات منفردة، بعد زوال مؤسسات الدولة التي بناها، بفعل العمل العسكري لفصائل مدعومة من الغرب وقصف طيران التحالف".

    وحول الأخبار الواردة عن مقتل زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي، شكك قيادي في التيار الجهادي بصحة هذه الأنباء، مرجعا ذلك "لأسباب شرعية"، تتمثل بضرورة الإعلان عن خليفة جديد، مستذكرا "انتقاد داعش في عام 2015 لحركة طالبان، عندما أخفت خبر مقتل زعيمها الملا محمد عمر، الذي قتل في 2013 لمدة عامين"، مشددا أن "التنظيم لن يقوم بفعل انتقده سابقا لأسباب دينية وشرعية".    

    انظر أيضا:

    بيسكوف: لا معلومات أكيدة عن مصير البغدادي ويجري التحقق من المعلومات الواردة
    تعرف على قائمة المرشحين لخلافة "البغدادي"
    لمن تذهب أموال "داعش" بعد مقتل البغدادي
    البنتاغون: لا معلومات لدينا تؤكد مقتل البغدادي
    نجاة مراسلة "سبوتنيك" من إطلاق نار في مدينة الموصل القديمة
    القوات العراقية تستكمل تحرير "قرية الـ700 داعشي" جنوبي الموصل
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحرب على الإرهاب, أخبار الأمن في العراق, الحرب على الإرهاب, التيار السلفي الجهادي الأردني, تنظيم داعش, أبو بكر البغدادي, الموصل, العراق, الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    خريجات معهد موسكو للوزارة لداخلية الروسية (باسم ف. ي. كيكوتيا) على الساحة الحمراء بموسكو، روسيا
    الأسبوع في صور
    روسيا تنقذ الشرق الأوسط من نار الولايات المتحدة
    روسيا تنقذ الشرق الأوسط من "نار" الولايات المتحدة
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك