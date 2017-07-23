في خطوة رياضية... الإمارات تتراجع في بعض عقوباتها ضد قطر

أكد تلفزيون "العربي" على موقعه على الإنترنت أن شركتا الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" ومؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" الإماراتيتان، أعلنتا أمس السبت، عودة قنوات "بي إن" الرياضية القطرية إلى الإمارات، بعد توقف 5 أسابيع متتالية بالتزامن مع الأزمة الخليجية.

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE أول دولة عربية تمنع اشتراكات قنوات "بي إن سبورت" القطرية

وفي رسائل نصية للعملاء عبر الهاتف قالت الشركتان إن قنوات "بي إن سبورتس" أصبحت متاحة مجدداً.

وذكرت "دو" في رسالة لعملائها "نحيطكم علماً أنه بدءا من 22 يوليو/ تموز 2017 ستتوفر باقة بي إن للمشتركين، وسيتم تطبيق الرسوم العادية خلال توفر الخدمة على أن تخضع الباقة للمراجعة المستمرة".

وقررت الإمارات منتصف حزيران/ يونيو الماضي، إيقاف بيع أجهزة الاستقبال وبطاقات الاشتراك الخاصة بقنوات "بي إن" الرياضية القطرية، داخل الأسواق الإماراتية، في أعقاب قيام السعودية والبحرينية بالخطوة نفسها.

وفي 5 حزيران/ يونيو المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

يشار إلى أن قنوات "بي إن الرياضية"، لديها الحقوق الحصرية للعديد من البطولات العالمية والقارية لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.