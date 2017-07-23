في خطوة رياضية... الإمارات تتراجع في بعض عقوباتها ضد قطر

وذكرت "دو" في رسالة لعملائها "نحيطكم علماً أنه بدءا من 22 يوليو/ تموز 2017 ستتوفر باقة بي إن للمشتركين، وسيتم تطبيق الرسوم العادية خلال توفر الخدمة على أن تخضع الباقة للمراجعة المستمرة".
وقررت الإمارات منتصف حزيران/ يونيو الماضي، إيقاف بيع أجهزة الاستقبال وبطاقات الاشتراك الخاصة بقنوات "بي إن" الرياضية القطرية، داخل الأسواق الإماراتية، في أعقاب قيام السعودية والبحرينية بالخطوة نفسها.
وفي 5 حزيران/ يونيو المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
يشار إلى أن قنوات "بي إن الرياضية"، لديها الحقوق الحصرية للعديد من البطولات العالمية والقارية لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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