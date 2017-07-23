اليمن...اغتيال مسؤول أمني برصاص مسلحين في أبين

قال مصدر محلي في محافظة "أبين"، اليوم الأحد 23 يوليو/تموز، إن مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم "القاعدة" الإرهابي اغتالوا مسؤولا أمنيا.

صنعاء — سبوتنيك وقال المصدر لـ"سبوتنيك" إن على قائد الحزام الأمني في مديرية الوضيع، عبد الحكيم عمير، تم اغتياله من قبل مسلحين.

وتعد مديرية الوضيع، هي مسقط رأس الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.

وتابع قائلا

"إن المسلحين كانوا يستقلوا سيارة، وأطلقوا النار ، وسط السوق العام، في مدينة العين التابعة لمديرية لودر".

وأسفر حادث إطلاق النار عن مصرع عمير ووإصابة 2 من مرافقيه.