مقتل وإصابة ثلاثة من عناصر الأمن العراقي قرب الفلوجة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد 23 يوليو/تموز، عن مقتل وإصابة 3 عناصر من الأمن العراقي في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الحلابسة عند مدخل مدينة الفلوجة الغربي.

© REUTERS/ Khalid al Mousily ارتفاع حصيلة تفجيري الفلوجة إلى 11 قتيلا وجريحا

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد سعد معن، في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "شرطة الأنبار ألقت القبض على سائق دراجة نارية تبين أنها مفخخة حيث انفجرت أثناء معالجتها، ما أسفر عن استشهاد ضابط برتبة ملازم أول وشرطي، وإصابة شرطي اخر في منطقة الحلابسة مدخل مدينة الفلوجة الغربية".

وكان مصدر أمني في محافظة الأنبار أفاد، في وقت سابق من اليوم، بأن ثلاثة عناصر من القوات الأمنية على الأقل قتلوا بانفجار سيارة مفخخة في مدخل الفلوجة الغربي للمدينة.

من جانبها، أكدت مديرية شرطة الفلوجة بمحافظة الأنبار، بأن الوضع الأمني مستقر بالمدينة، مشيرة الى إعادة افتتاح سيطرة الحلابسة.