البرلمان السوري يؤجل جلسة انتخاب رئيس جديد له إلى الأحد المقبل

أرجأ مجلس الشعب السوري جلسة كانت مخصصة لانتخاب رئيس جديد له اليوم الأحد، خلفاً لرئيسته المقالة هدية عباس.

دمشق — سبوتنيك. وأبلغ مدير المكتب الصحافي لمجلس الشعب السوري، ناجي عبيد، وكالة "سبوتنيك"، بأنّ جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس والتي كانت مقررة اليوم الأحد قد تأجلت إلى الأحد المقبل. من دون توضيح أسباب التأجيل.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس الشعب السوري اليوم جلسة لانتخاب رئيس جديد له خلفا للرئيسة المقالة هدية عباس التي حجب غالبية نواب البرلمان السوري عنها في العشرين من تمّوز/يوليو الجاري على خلفية ممارسات إجرائية وإقصائية للنواب أثناء انعقاد جلسات المجلس.

ووفقاً للنظام الداخلي للبرلمان يتولى نائب رئيس المجلس كافة صلاحيات رئيس المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد، ويشغل منصب نائب الرئيس حاليًا نجدت إسماعيل أنزور.

وذكر مجلس الشعب السوري في بيان إعفاء عباس أنها "دأبت على منع الأعضاء من تقديم مداخلاتهم ومنعت قبول الاعتراضات على التصويت متجاهلة كافة قواعد الديمقراطية ومخالفة للقانون مما كاد أن يقوض دور المجلس بما ينعكس سلبا على أساس دوره التشريعي".

وتعد هدية عباس هي أول امرأة تشغل منصب رئيس مجلس الشعب السوري منذ تأسيسه، وحصلت على منصب رئيس المجلس في حزيران/ يونيو 2016 بالتزكية.