رئيس الحكومة السورية يزور قاعدة الشعيرات الجوية السورية

قام رئيس الحكومة السورية، المهندس عماد خميس، بزيارة تفقدية إلى قاعدة مطار الشعيرات في ريف مدينة حمص وسط سوريا، وذلك بتوجيه من الرئيس السوري القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية بشار الأسد.

© Sputnik. Mikhail Allaedin أمريكا تبحث عن سبب لشن هجوم على مطار الشعيرات

وأكد رئيس الحكومة، مع الوفد المرافق له، للطيارين السوريين العاملين في القاعدة أن "الانتصارات التي يخطها رجال الجيش العربي السوري والتضحيات التي يقدمونها في سبيل صون سيادة الدولة السورية هي أثمن ما يملكه الشعب السوري في مواجهة الإرهاب التكفيري الذي يستهدف مستقبل وطننا". مشددا على أن الحكومة ستتابع المسيرة معهم حتى تحقيق النصر الكامل. كما نقل لهم محبة الرئيس الأسد واعتزازه بتضحياتهم وبطولاتهم دفاعا عن الوطن. بحسب ما نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".

كما اطلع خميس على واقع الوحدات العسكرية واستعدادها لمواجهة التنظيمات الإرهابية مثمنا الجهود التي تبذلها للحفاظ على الجاهزية القتالية في أعلى مستوياتها.

بدورهم أكد الطيارون أنهم مصممون على مواصلة واجبهم الوطني في الدفاع عن الشعب السوري وسحق الإرهاب أينما وجد وإعادة الأمن والأمان إلى أراضي الدولة السورية مبينين أنهم سيبقون الجند الأوفياء الملتزمين بتنفيذ واجباتهم الوطنية في الحفاظ على سيادة الوطن وكرامته.‏