الأمن الأردني يتعرف على هوية ومهنة القتيل في مبنى البعثة الإسرائيلية

أكدت إدارة العلاقات العامة والأعلام في مديرية الأمن العام في الأردن، مقتل شاب أردني وإصابة شخصين من بينهما شخصا إسرائيلي الجنسية في إطلاق نار بالسفارة الإسرائيلية في الأردن. وفقاً لوكالة "بترا"

© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA مقتل شخص في إطلاق نار داخل مجمع السفارة الإسرائيلية في عمان

موسكو — سبوتنيك. ووقالت الإدارة في بيان: "بعد عصر اليوم الأحد، تبلغت غرف العمليات الرئيسية في مديرية الأمن العام بحدوث إطلاق نار داخل مبنى سكني مستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية وفي نطاق مجمعها، حيث تحركت القوة الأمنية للمكان وفرضت طوقا أمنيا لمباشرة التحقيق في الحدث والوقوف على ملابساته.

وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام، أنه ومن خلال التحقيقات الأولية تبين إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم إسرائيلي الجنسية، وتم إسعافهم، وفارق شاب أردني الحياة متأثرا بجروحه، حيث أشارت التحقيقات الأولية، إلى أن المواطنين الأردنيين دخلا إلى المبنى السكني قبل الحادثة بحكم عملهما بمهنة النجارة.

وأكدت إدارة العلاقات العامة والأعلام أن التحقيقات ما زالت في مراحلها الأولية لغاية الآن، وأن الجهات التحقيقية في مديرية الأمن العام باشرت بفتح تحقيق موسع بالحادثة وإخبار النيابة العامة للوقوف على كافة التفاصيل والملابسات ووفق الإجراءات القانونية المتبعة. ويشار إلى أن الجانب الإسرائيلي يلتزم الصمت حتى الآن.

ويشهد الأردن موجة من الغضب العام ضد إسرائيل. وكان المسؤولون الأردنيون طالبوا إسرائيل بإزالة أجهزة الكشف عن المعادن من أمام المسجد الأقصى في القدس بعد أن أثار تركيبها اشتباكات هي الأكثر دموية مع الفلسطينيين خلال سنوات.

وتظاهر عدة آلاف من الأردنيين يوم الجمعة ضد إسرائيل ودعوا إلى "الجهاد" في احتجاجات في عمان ومدن أخرى وفي مخيمات اللاجئين في أنحاء الأردن.