الأمن الأردني يتعرف على هوية ومهنة القتيل في مبنى البعثة الإسرائيلية

وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام، أنه ومن خلال التحقيقات الأولية تبين إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم إسرائيلي الجنسية، وتم إسعافهم، وفارق شاب أردني الحياة متأثرا بجروحه، حيث أشارت التحقيقات الأولية، إلى أن المواطنين الأردنيين دخلا إلى المبنى السكني قبل الحادثة بحكم عملهما بمهنة النجارة.
وأكدت إدارة العلاقات العامة والأعلام أن التحقيقات ما زالت في مراحلها الأولية لغاية الآن، وأن الجهات التحقيقية في مديرية الأمن العام باشرت بفتح تحقيق موسع بالحادثة وإخبار النيابة العامة للوقوف على كافة التفاصيل والملابسات ووفق الإجراءات القانونية المتبعة. ويشار إلى أن الجانب الإسرائيلي يلتزم الصمت حتى الآن.
ويشهد الأردن موجة من الغضب العام ضد إسرائيل. وكان المسؤولون الأردنيون طالبوا إسرائيل بإزالة أجهزة الكشف عن المعادن من أمام المسجد الأقصى في القدس بعد أن أثار تركيبها اشتباكات هي الأكثر دموية مع الفلسطينيين خلال سنوات.
وتظاهر عدة آلاف من الأردنيين يوم الجمعة ضد إسرائيل ودعوا إلى "الجهاد" في احتجاجات في عمان ومدن أخرى وفي مخيمات اللاجئين في أنحاء الأردن.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)