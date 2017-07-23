من أطلق الرصاص على مسئول هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟

ونشر رجل الأعمال السعودي خالد الرجحي خبر وفاة الخضير على حسابه الشخصي على تويتر، إذ يعد الضحية زوج شقيقته.

بقلوب مطمئنة انتقل الى رحمة الله تعالى فجر اليوم زوج أختي فهد الخضير ابوعزام رحمك الله واسكنك فسيح جناته والهمنا واهلك الصبر والسلوان…

​ولم تعلن وزارة الداخلية السعودية أي تفاصيل عن الحادث بينما أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل لصحيفة "عاجل" السعودية أن الحادث لدى الشرطة، وأن الجهات الأمنية تحقق في الواقعة التي تعد سابقة "خطيرة" في المملكة.

ونقلت "عاجل" عن مصادر قريبة من الخضير قولهم إن الضحية قتل نتيجة إصابته برصاصتين في صدره، أثناء تواجده بملحق سكنه بالخبراء، وأضافت المصادر أن قاتل الخضير قام بإحراق المبني للتغطية على جريمة القتل.

​وتسببت جريمة قتل المسئول الكبير في هيئة الأمر بالمعروف في خلق حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الممكلة، إذ اعتبر البعض أن ما حدث مع خضير هو نتيجة طبيعية لما يتعرض له أعضاء الهيئة في الفترة الأخيرة من هجوم والمطالبات بإلغاء الهيئة.

#مقتل_رييس_هييه_الخبراء أين أقلام مجرمي الليبرالية لم لانرى لهم رأي في هذه الجريمة النكراء — 7olm (@7olm224) July 23, 2017

​وطالبت أصوات على تويتر بمعاقبة من حرضوا على رجال الهيئة في الفترة الأخيرة، باعتبارهم شركاء في جريمة قتل الخضير.

#مقتل_رييس_هييه_الخبراء يجب محاسبة المحرض فهو شريك بالجريمة بدون شك — باراسيكولوجي (@oetah) July 23, 2017

​ونشط السعوديون في استخدام هاشتاغ "#مقتل_رئيس_هيئة_الخبراء" على تويتر مطالبين بسرعة القبض على المتهم، والكشف عن تفاصيل الجريمة.