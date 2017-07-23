من أطلق الرصاص على مسئول هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟

بقلوب مطمئنة انتقل الى رحمة الله تعالى فجر اليوم زوج أختي فهد الخضير ابوعزام رحمك الله واسكنك فسيح جناته والهمنا واهلك الصبر والسلوان…— خالد الراجحي (@abuTurki1040) July 23, 2017
ولم تعلن وزارة الداخلية السعودية أي تفاصيل عن الحادث بينما أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل لصحيفة "عاجل" السعودية أن الحادث لدى الشرطة، وأن الجهات الأمنية تحقق في الواقعة التي تعد سابقة "خطيرة" في المملكة.
#مقتل_رئيس_هيئة_الخبراء— عبدالسلام الراجحي (@alrajhi_as) July 23, 2017
حسبُنا الله ونِعم الوكيل pic.twitter.com/apP33Qw6f8
وتسببت جريمة قتل المسئول الكبير في هيئة الأمر بالمعروف في خلق حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الممكلة، إذ اعتبر البعض أن ما حدث مع خضير هو نتيجة طبيعية لما يتعرض له أعضاء الهيئة في الفترة الأخيرة من هجوم والمطالبات بإلغاء الهيئة.
#مقتل_رييس_هييه_الخبراء أين أقلام مجرمي الليبرالية لم لانرى لهم رأي في هذه الجريمة النكراء— 7olm (@7olm224) July 23, 2017
وطالبت أصوات على تويتر بمعاقبة من حرضوا على رجال الهيئة في الفترة الأخيرة، باعتبارهم شركاء في جريمة قتل الخضير.
#مقتل_رييس_هييه_الخبراء يجب محاسبة المحرض فهو شريك بالجريمة بدون شك— باراسيكولوجي (@oetah) July 23, 2017
ونشط السعوديون في استخدام هاشتاغ "#مقتل_رئيس_هيئة_الخبراء" على تويتر مطالبين بسرعة القبض على المتهم، والكشف عن تفاصيل الجريمة.
#مقتل_رييس_هييه_الخبراء— شوشKFU (@SH0SHALI) July 23, 2017
حسبنا الله ونعم الوكيل
بإذن الله حكومتنا ماراح تسكت عن الجناة
عاجلاً غير آجلاً..
الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله
ويعتبر عدد كبير من السعوديين أن ولي العهد محمد بن سلمان يسعى في تهيش هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معتمدين على ما صرح به سلمان في تصريحات سابقة مع وكالة بلومبيرغ" الأمريكية، والتي أبدى فيها تعاطفه مع بعض مطالب النساء بالمملكة والتي من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة، وهو ما تعترض عليه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تعتبر وفقا لقانون تأسيسها هي الرقيب الشرعي على المواطنين في شوارع المملكة.
وكذلك اتجاه المملكة في مشروع 2030 للاستثمار في الترفيه وإنشاء دور سينما في المملكة وهو أيضا ما تعترض عليها أيضا الهيئة.
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