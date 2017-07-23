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23:04 23 يوليو/ تموز 2017
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    الشرطة السعودية

    من أطلق الرصاص على مسئول هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟

    © AP Photo/ Hassan Ammar
    العالم العربي
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    استيقظت المملكة العربية السعودية صباح اليوم الأحد على خبر مقتل رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإنابة في الخبراء بمنطقة القصيم فهد الخضير، وإحراق المبني الذي كان يقيم فيه.

    ونشر رجل الأعمال السعودي خالد الرجحي خبر وفاة الخضير على حسابه الشخصي على تويتر، إذ يعد الضحية زوج شقيقته.

    ​ولم تعلن وزارة الداخلية السعودية أي تفاصيل عن الحادث بينما أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل لصحيفة "عاجل" السعودية أن الحادث لدى الشرطة، وأن الجهات الأمنية تحقق في الواقعة التي تعد سابقة "خطيرة" في المملكة.

    ونقلت "عاجل" عن مصادر قريبة من الخضير قولهم إن الضحية قتل نتيجة إصابته برصاصتين في صدره، أثناء تواجده بملحق سكنه بالخبراء، وأضافت المصادر أن قاتل الخضير قام بإحراق المبني للتغطية على جريمة القتل.

    ​وتسببت جريمة قتل المسئول الكبير في هيئة الأمر بالمعروف في خلق حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الممكلة، إذ اعتبر البعض أن ما حدث مع خضير هو نتيجة طبيعية لما يتعرض له أعضاء الهيئة في الفترة الأخيرة من هجوم والمطالبات بإلغاء الهيئة.

    ​وطالبت أصوات على تويتر بمعاقبة من حرضوا على رجال الهيئة في الفترة الأخيرة، باعتبارهم شركاء في جريمة قتل الخضير.

    ​ونشط السعوديون في استخدام هاشتاغ "#مقتل_رئيس_هيئة_الخبراء" على تويتر مطالبين بسرعة القبض على المتهم، والكشف عن تفاصيل الجريمة.

    ​ويعتبر عدد كبير من السعوديين أن ولي العهد محمد بن سلمان يسعى في تهيش هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معتمدين على ما صرح به سلمان في تصريحات سابقة مع وكالة بلومبيرغ" الأمريكية، والتي أبدى فيها تعاطفه مع بعض مطالب النساء بالمملكة والتي من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة، وهو ما تعترض عليه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تعتبر وفقا لقانون تأسيسها هي الرقيب الشرعي على المواطنين في شوارع المملكة. 

    وكذلك اتجاه المملكة في مشروع 2030 للاستثمار في الترفيه وإنشاء دور سينما في المملكة وهو أيضا ما تعترض عليها أيضا الهيئة.

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    الكلمات الدلالية:
    جريمة تهز السعودية, رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالخبراء, قتل رئيس هيئة الأمر بالمعروف, أخبار السعودية, الأمير محمد بن سلمان, الخبراء, القصيم, السعودية
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