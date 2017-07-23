اليمن: 39 قتيلا وجريحا بمعارك في مأرب والجوف وتعز وحجة

تمكنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بقوات التحالف العربي من تحقيق تقدم شرق صنعاء، وخسرت موقعين في محافظة الجوف عقب سيطرة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" عليهما، فيما تتواصل المواجهات في محافظات تعز وحجة ومارب.

© AFP 2017/ Abdullah Al-Qadry الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على مصافي نفط في السعودية

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر ميداني في مديرية نهم شرق صنعاء لـ"سبوتنيك": إن قوات الرئيس هادي نفذت يوم الأحد 23 يوليو/تموز، هجوماً على مواقع للحوثيين في جبل يام الاستراتيجي، واشتبكت لساعات مع المسلحين، فيما ساند طيران التحالف هجوم الجيش اليمني بـ3 غارات استهدفت منطقتي الدجرين والحرشفة في المديرية.

وحسب المصدر، فإن الجيش اليمني سيطر على موقعين ضمن جبل يام هي دوة وعنونة زهراء، يطلان على منطقة الحرشفة وضبوعة في المديرية.

وقصف الحوثيون بصواريخ الكاتيوشا تجمعاً لآليات الجيش اليمني في منطقة حريب نهم، فيما شهدت منطقتا القرن وبران اشتباكات متقطعة.

كما سقط 13 قتيلاً وجريحاً بمواجهات بين قوات الرئيس هادي والحوثيين في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف شمال اليمن.

وأفاد مصدر محلي لـ"سبوتنيك" بأن الحوثيين هاجموا مواقع للجيش اليمني في وادي السلان قرب معسكر السلان وسيطروا على موقعين منها، كما أعطبوا آلية عسكرية وقتل وأصيب طاقمها المكون من 5 عسكريين.

وأشار المصدر إلى ان المسلحين قصفوا تعزيزات لقوات الرئيس هادي في المجمع الحكومي بمدينة الحزم مركز المحافظة.

وفي محافظة مارب شمال شرقي اليمن، أبلغ "سبوتنيك" مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء أنه تم صد هجومين للجيش اليمني، بغطاء جوي من التحالف، على مواقع باتجاه الأشقري وأطراف وادي الربيعة جنوب مديرية صرواح، وآخر صوب وادي مخدرة شمال صرواح.

وأكد المصدر، مقتل وإصابة 12 خلال المواجهات التي شهدها وادي مخدرة الرابط مع الجدعان، وأعطبت 3 آليات للجيش اليمني.

على صعيد متصل، شن طيران التحالف 8 غارات على معسكر خالد بن الوليد في مفرق المخا بمديرية موزع وشمال جسر الهاملي، بالتزامن مع مواجهات وقصف مدفعي متبادل بين قوات الرئيس هادي والحوثيين شمال وجنوب المعسكر وفي منطقة الهاملي وبمحيط مزرعة سابحة على الخط الرابط بين تعز الحديدة.

كما نفذ الجيش اليمني زحفاً على التبة السوداء في مديرية حيفان التابعة لمحافظة تعز، فيما قتل 5 من قوات الرئيس هادي بمواجهات في بير باشا ووادي صالة شرق مدينة تعز.

في الأثناء، أصيبت امرأتان بـ6 غارات شنها طيران التحالف دمرت مسجداً ومدرسةً في منطقة بيت الثلايا بمديرية المدان في محافظة عمران شمال صنعاء.

كما شن طيران التحالف 12 غارة على مديريتي ميدي وحرض في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

ميدانياً، قال المصدر: إن مسلحي جماعة الحوثيين أعطبوا آلية للجيش اليمني شمال صحراء ميدي بصاروخ موجه ما أسفر عن مقتل وجرح 4 من طاقمها.

وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية إلى 17 غارة استهدفت مديريات شدا والظاهر ومجز وكتاف والمشتل الزراعي في منطقة العند بمديرية سحار.