وفاة أردني ثان متأثرا بجروحه في إطلاق النار بالسفارة الإسرائيلية

قال مصدر أمني أردني إن أردنيا ثانيا توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال حادث إطلاق نار في مجمع السفارة الإسرائيلية والذي أدى أيضا إلى إصابة شخصين آخرين أحدهما إسرائيلي.

© AFP 2017/ KHALIL MAZRAAWI الأمن الأردني يتعرف على هوية ومهنة القتيل في مبنى البعثة الإسرائيلية

وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إن أردنيين يعملان بشركة أثاث دخلا مجمع السفارة قبل إطلاق النار. وقالت إن الأردني القتيل لقي حتفه بطلق ناري فيما تم نقل المصابين الاثنين إلى المستشفى، حسب رويترز.

وفرضت إسرائيل حظرا على تغطية الحادث ولم تدل بأي تعليق علني.