غارات ليلة مكثفة للتحالف العربي على صعدة وصنعاء

شن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية غارات ليلية مكثفة على العاصمة صنعاء، ومحافظة صعدة الحدودية مع المملكة.

© REUTERS/ Khaled Abdullah اليمن: 39 قتيلا وجريحا بمعارك في مأرب والجوف وتعز وحجة وأوضح مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" أن طيران التحالف قصف فجر الاثنين 24 تموز/يوليو، مدينة صعدة بـ 11 غارة استهدفت مقر البنك المركزي ومبنى التأمينات والمجمع الحكومي ومعسكر الجمهوري.

وأضاف المصدر، بأن التحالف أغار أيضاً على قرية قهرة النص بمنطقة الطلح في مديرية سحار بغارتين.

وفي العاصمة صنعاء، استهدف طيران التحالف بـ 3 غارات معسكر 48 التابع لقوات الحرس الجمهوري في منطقة حزيز جنوب العاصمة، خلفت انفجارات عنيفة.

كما نفذ التحالف غارة على اللواء التاسع وسط مدينة عمران شمال صنعاء.