دبابة إسرائيلية تقصف مواقع بقطاع غزة

أعلن المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن دبابة إسرائيلية، قصفت مواقع للمسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع.

© AFP 2017/ Abbas Momani أنباء عن إطلاق صاروخين من غزة تجاه مستوطنات قريبة وقال المكتب الصحفي في بيان: "الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة بالقرب من السياج الحدودي.. وردا على ذلك قصفت دبابة إسرائيلية حاجز تابع للجماعات الإرهابية لحماس في جنوب قطاع غزة".





ويأتي تبادل الضربات على خلفية احتجاجات واسعة للفلسطينيين ضد أجهزة الكشف عن المعادن التي ثبتتها إسرائيل أمام المسجد الأقصى في القدس.





وتحمل إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية حماس الحاكمة في قطاع غزة مسؤولية إطلاق الصواريخ، مطالبة إياه ضمان جميع الفصائل الفلسطينية الإمتثال للإتفاق الهدنة المعمول به في خريف 2014.