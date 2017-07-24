الاتحاد الأوروبي يعلق على الأزمة الخليجية

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، لعقد مباحثات مباشرة سريعاً لحل الأزمة في الخليج بين قطر وجيرانها، والمستمرة منذ مطلع يونيو /حزيران الماضي.

وعبرت موغيريني، خلال اجتماعها بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، عن دعمها "لجهود الوساطة" الكويتية في الأزمة، موضحة أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم عملية المفاوضات والمساعدة في تطبيق خطة لحل الأزمة، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وأكدت مسؤولة السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي أن الكويت تتمتع بمكانة إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي للأزمة الخليجية، واصفة زيارتها إلى دولة الكويت بالممتازة، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأجرت موغيريني مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الكويتيين للإعراب عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بهدف حل أزمة قطر.

موغيريني: الكويت تتمتع بمكانة اقليمية ودولية لايجاد حل سياسي للأزمة الخليجيةhttps://t.co/4P6emJ9vol pic.twitter.com/j4bgFEnwHS — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 23, 2017

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