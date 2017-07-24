الاتحاد الأوروبي يعلق على الأزمة الخليجية

وأكدت مسؤولة السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي أن الكويت تتمتع بمكانة إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي للأزمة الخليجية، واصفة زيارتها إلى دولة الكويت بالممتازة، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأجرت موغيريني مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الكويتيين للإعراب عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بهدف حل أزمة قطر.
موغيريني: الكويت تتمتع بمكانة اقليمية ودولية لايجاد حل سياسي للأزمة الخليجيةhttps://t.co/4P6emJ9vol pic.twitter.com/j4bgFEnwHS— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 23, 2017
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