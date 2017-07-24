القحطاني يوضح سبب رفع الحظر عن "الجزيرة" في السعودية

فوجئ مواطنون سعوديون، فجر اليوم الاثنين 24 يوليو/تموز، برفع الحظر عن موقعي القناتين القطريتين "الجزيرة" و "بي إن سبورت"، ما أثار دهشة المتابعين، خاصة وأن رفع الحظر جاء بعد شهر كامل ودون إبداء أسباب من المسؤولين السعوديين.

واستمر الجدل حول هذا الإجراء المفاجئ حتى خرج سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، وغرد عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلا:

رفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية هو بسبب خطأ فني سيتم إصلاحه بالساعات القادمة.

رفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية هو بسبب خطا فني سيتم إصلاحه بالساعات القادمة. — سعود القحطاني (@saudq1978) July 24, 2017

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وأنهى القحطاني بتغريدته الشكوك حول تغير الموقف السعودي من مقاطعة قطر على خلفية اتهام حكومتها بدعم جماعات إرهابية في المنطقة، إلا أن بعض متابعي حساب القحطاني أصروا على تخمينهم بأن ما حدث جاء لإبداء حسن النوايا السعودية تجاه قطر، فيما تخوف آخرون من أن يكون الأمر وقع بسبب اختراق وليس خطأ فني.