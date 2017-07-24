القحطاني يوضح سبب رفع الحظر عن "الجزيرة" في السعودية

واستمر الجدل حول هذا الإجراء المفاجئ حتى خرج سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، وغرد عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلا:
رفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية هو بسبب خطأ فني سيتم إصلاحه بالساعات القادمة.
رفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية هو بسبب خطا فني سيتم إصلاحه بالساعات القادمة.— سعود القحطاني (@saudq1978) July 24, 2017
وأنهى القحطاني بتغريدته الشكوك حول تغير الموقف السعودي من مقاطعة قطر على خلفية اتهام حكومتها بدعم جماعات إرهابية في المنطقة، إلا أن بعض متابعي حساب القحطاني أصروا على تخمينهم بأن ما حدث جاء لإبداء حسن النوايا السعودية تجاه قطر، فيما تخوف آخرون من أن يكون الأمر وقع بسبب اختراق وليس خطأ فني.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)