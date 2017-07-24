"حزب الله" يسيطر على أهم معقل لـ"جبهة النصرة" في جرود عرسال

أعلن "حزب الله" أن مقاتليه تمكنوا من السيطرة بشكل كامل على وادي الخيل أهم معاقل "جبهة النصرة" الإرهابية في جرود عرسال.

وأوضح "الإعلام الحربي" أن مقاتلي "حزب الله" سيطروا أيضاً بشكل كامل، على وادي المعيصرة ومرتفع قلعة الحصن الذي يشرف بشكل مباشر على مثلث معبر الزمراني شرق جرود عرسال، وذلك وفقا لقناة المنار.

كما أحكم مقاتلوا حزب الله، سيطرتهم على مواقع "جبهة النصرة" الإرهابية في وادي معروف – وادي كحيل – وادي زعرور – وادي الدم – وادي الدقايق.

وكان مقاتلو الجزب شنّوا هجوماً واسعاً من عدة جهات باتجاه وادي الخيل وحصن الخربة في شرق عرسال، وسط تقدم للمشاة في وادي الخيل يترافق مع اشتباكات عنيفة مع إرهابيي جبهة النصرة.